Трамп хочет переименовать Пентагон в «Министерство войны»

Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку возвращения прежнего названия, считая «Министерство войны» более звучным и подчеркивая, что США нуждаются не только в обороне, но и в возможностях для наступления. Министр обороны Пит Хегсет также поддерживает эту инициативу. Недавно глава Белого дома анонсировал скорое обнародование информации по этому вопросу, говорится в статье.