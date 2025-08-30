Трамп хочет переименовать Пентагон в «Министерство войны»

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности переименования Министерства обороны США в Министерство войны.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уже в начале возможного второго президентского срока Трампа Пентагон начал прорабатывать законодательные предложения для изменения названия ведомства и должности его руководителя.
Поскольку такое решение потребует одобрения Конгресса, Белый дом рассматривает альтернативные пути для реализации этой идеи. Исторически Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано сначала в национальное военное ведомство, а в 1949 году — в Министерство обороны.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку возвращения прежнего названия, считая «Министерство войны» более звучным и подчеркивая, что США нуждаются не только в обороне, но и в возможностях для наступления. Министр обороны Пит Хегсет также поддерживает эту инициативу. Недавно глава Белого дома анонсировал скорое обнародование информации по этому вопросу, говорится в статье.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов собирается использовать искусственный интеллект для распространения влияния на зарубежные аудитории. Об этом сообщает портал Intercept со ссылкой на документ командования специальных операций США.