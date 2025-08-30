В РФ запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче квартир

В Российской Федерации запретили публикации объявлений о сдаче жилья с формулировками «только для славян» и «цыганам не звонить». Такое решение принял Московский городской суд, сообщает ТАСС.
Суд установил, что в интернете распространены объявления, содержащие не только указанные формулировки, но и прямые отказы в аренде представителям цыганской национальности.
В решении суда подчеркивается, что подобные требования нарушают законодательство о противодействии дискриминации. Эти материалы признаны информацией, запрещенной к распространению на территории РФ.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил ввести ряд ограничений для трудовых мигрантов, работающих в России. В частности, он выступил за запрет на привоз семей мигрантами и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. «Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — пояснил свою позицию Аксенов.
Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Поводом, по данным ведомства, стали сообщения в сети об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих. Одним из активистов были зафиксированы неправомерные действия иностранца. Telegram-канал общественной организации «Русская община ХМАО» сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух мигрантов на детской площадке. Предположительно, один находился в состоянии наркотического опьянения, второй, предположительно, был пьян.
