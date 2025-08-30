В РФ запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче квартир

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Поводом, по данным ведомства, стали сообщения в сети об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих. Одним из активистов были зафиксированы неправомерные действия иностранца. Telegram-канал общественной организации «Русская община ХМАО» сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух мигрантов на детской площадке. Предположительно, один находился в состоянии наркотического опьянения, второй, предположительно, был пьян.