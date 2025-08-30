Иранец взобрался на спину китовой акулы у берегов Абадана, попав на видео

На побережье иранского города Абадан мужчина забрался на спину китовой акулы. Инцидент произошел рядом с буровой платформой в Персидском заливе, а видео с происходящим опубликовало издание Daily Mail.
На кадрах видно, как мужчина ныряет в воду, цепляется за плавник акулы и взбирается ей на спину. Он даже начал прыгать, стоя на гигантской рыбе. Сама акула, известная своим неагрессивным нравом и питанием планктоном, не проявила агрессии. Потеряв равновесие, мужчина снова сел на акулу, помахал руками, после чего она уплыла.
Исследователи отмечают, что китовая акула — единственная из акул, которая частично всеядна и употребляет в пищу не только мелкую рыбу и ракообразных, но и растительные материалы, говорится в статье.
В мае этого года две тупорылые акулы столкнулись в австралийском зоопарке Sydney Zoo и погибли. Ветеринары, осмотревшие морских зверей, обнаружили у них травмы, полученные при случайном столкновении. Во что именно врезались рыбы, не уточняется.
В американском штате Северная Каролина рыбаки поймали в местных водах 700-килограммовую акулу-людоеда. Ее пытались вытащить на берег на протяжении 35 минут, после чего отпустили. По словам рыболова, хищница не проявила агрессии и спокойно вернулась в глубокие воды.