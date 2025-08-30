Иранец взобрался на спину китовой акулы у берегов Абадана, попав на видео

На кадрах видно, как мужчина ныряет в воду, цепляется за плавник акулы и взбирается ей на спину. Он даже начал прыгать, стоя на гигантской рыбе. Сама акула, известная своим неагрессивным нравом и питанием планктоном, не проявила агрессии. Потеряв равновесие, мужчина снова сел на акулу, помахал руками, после чего она уплыла.