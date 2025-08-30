Ученые зафиксировали мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли

По данным совместного заявления лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, мощная солнечная вспышка сопровождалась выбросом облака плазмы, направленного в сторону Земли.
Это уже второй случай за последние сутки, когда солнечное вещество было выброшено в межпланетное пространство, что свидетельствует о резком возрастании активности светила. Ранее аналогичное, но менее масштабное явление было зафиксировано в направлении Меркурия и Венеры, которые в настоящее время находятся в одном секторе относительно Солнца.
Событие классифицировано как вспышка уровня M2.76. Специалисты отмечают, что масса выброса является средней и не исчерпывает весь энергетический потенциал, накопленный в крупных группах солнечных пятен в центральной части звезды.
Ранее сообщалось, что область Солнца развернулась к Земле и представляет опасность для планеты.
