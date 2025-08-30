WBO проведет расследование в отношении Усика из-за скандала на танцах

Всемирная боксерская организация (WBO) инициировала проверку в отношении абсолютного чемпиона мира украинского боксера Александра Усика после публикации в социальных сетях видео, где спортсмен танцует и играет в футбол. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Ранее Усик обратился с просьбой перенести бой против обязательного претендента из Новой Зеландии Джозефа Паркера, сославшись на проблемы со спиной. Однако появившееся на этой неделе видео вызвало вопросы у руководства WBO.
Организация потребовала провести повторное медицинское обследование Усика до 1 сентября и предоставить детализированный медицинский отчет, достоверно отражающий текущее состояние здоровья боксера.
38-летний Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA (супер), WBC и IBF. На его профессиональном счету 24 победы (15 из них нокаутом) при нулевом количестве поражений.
Ранее в команде украинского боксера Усика сообщили о ведении переговоров с американским блогером Джейком Полом о поединке в следующем году.
