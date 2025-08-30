В США произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло в штате Невада в США в субботу 30 августа в 21.59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные геологической службы США (USGS). Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,3.
Специалисты определили, что очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров в 95 км от города Элко, где проживают около 21 тысячи человек. При этом не сообщается ни о разрушениях, ни о пострадавших.
Незадолго до этого учёные предположили, что серьёзное сейсмические событие может произойти в прибрежной зоне США. Речь идёт о землетрясении мощностью в 9 баллов и гигантском цунами. По данным сейсмологов, подобное происходит раз в 500 лет.
Тем временем мощное землетрясение на Камчатке разбудило вулканы. Вулканолог Рябинкин оценил опасность извержения вулканов Камчатки для самолетов и спрогнозировал дальнейшее развитие событий