Власти Петербурга рассказали о решении по ограничению продажи спиртного в День знаний

В Петербурге отказались ограничивать продажу алкоголя на 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник по всей стране состоятся мероприятия, посвященные Дню знаний. Во многих городах России 1 сентября запрещена продажа спиртного. Однако власти Петербурга отказались от таких ограничительных мер. Об этом пишет телеканал 78, ссылаясь на источник в Комитете по промышленной политике.

Стоит напомнить, что запрет на продажу алкоголя 1 сентября уже ввели в Курске, Рязани, Брянске и других городах. При этом в заведениях общепита спиртное приобрести всё так же можно.

«На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен», — указано в материале.

Продажу алкоголя на День знаний ограничат, в том числе, в ЛНР. 1 сентября розничная реализация спиртной продукции будет приостановлена.