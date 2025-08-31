Что можно и нельзя делать в день Флора и Лавра 31 августа на Лошадиный праздник

Православная церковь 31 августа вспоминает святых Флора и Лавра. В народе отмечают день Флора и Лавра, которые считаются покровителями лошадей. В связи с этим 31 августа также празднуют Лошадиный праздник.
Что нельзя делать 31 августа.
Не следует долго спать, а также лениться. Подобное может обернуться потерей достатка. Кроме того, запрещено обежать лошадей. Предки верили, что в жизни может наступить черная полоса. Не рекомендуется топтать траву, так как можно навлечь неприятности.
Что можно делать 31 августа.
По традиции, в указанный день пекли хлеб в форме коня или подковы. Также в последний день августа было принято уделять много внимания лошадям. Их старались кормить яблоками, а также сахаром.
Согласно приметам, легкий ветер в последний день лета предвещает ухудшение погоды. К слову, облака, которые низко плывут, говорят о том, что погода изменится.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 1 по 7 сентября: «Лето задержится на первую декаду сентября».
Тем временем Литва установила заграждения у закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью.
А еще Совмин Беларуси определил, кому и в каких случаях пересчитают плату за коммунальные услуги.