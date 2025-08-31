Открытка и поздравления на День шахтёра

Дорогой наш шахтёр, с твоим праздником! Мы знаем, какую огромную силу духа и ответственность требует твоя работа. Для нас ты — настоящий герой, и мы тобой безмерно гордимся. От всего сердца желаем тебе всегда возвращаться домой с улыбкой, чувствовать нашу бесконечную любовь и поддержку. Пусть никакие тревоги не омрачают твой путь, а здоровье будет таким же крепким, как и твой характер. Мы всегда ждём тебя!