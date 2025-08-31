Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 31 августа 2025 года

Посадка растений: Многолетники и луковичные: Растущая Луна в Скорпионе — идеальное время для посадки луковичных цветов (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов) и многолетних кустарников (малины, крыжовника). Растения, посаженные в этот день, будут крепкими и устойчивыми к морозам. Зелень и корнеплоды: Сейте зелень (шпинат, укроп, рукколу) или корнеплоды (редис, морковь для позднего урожая), так как Скорпион способствует развитию сильной корневой системы. Пересадка: Пересаживайте молодые саженцы деревьев или кустов, чтобы они успели укорениться до зимы. Полив и подкормка: Скорпион, как водный знак, усиливает потребность растений во влаге. Обильно поливайте грядки, особенно недавно посаженные растения, чтобы стимулировать их рост. Вносите органические удобрения (компост, перегной, биогумус) или жидкие подкормки (настой крапивы) для укрепления корней и повышения плодородия почвы. Сбор урожая для заготовок: Собирайте поздние ягоды (бруснику, клюкву, облепиху) и травы (мяту, душицу, зверобой) для сушки, заморозки или консервирования. Растущая Луна в Скорпионе сохраняет их аромат, вкус и полезные свойства. Заготавливайте семена с созревших растений для следующего сезона, так как Скорпион способствует их качеству. Уход за почвой и растениями: Рыхлите почву вокруг деревьев, кустов и грядок, чтобы улучшить доступ воздуха и воды к корням. Мульчируйте грядки опилками, соломой или корой, чтобы защитить почву от осенних перепадов температуры. Проводите лёгкую санитарную обрезку, удаляя сухие или повреждённые ветки, чтобы подготовить растения к зиме. Планирование трансформации сада: Используйте энергию Скорпиона для реорганизации участка: планируйте новые грядки, создавайте компостные кучи или готовьте теплицу к осенним посадкам. Составьте план осенних работ, таких как укрытие растений или подготовка почвы, чтобы заложить основу для следующего сезона. Декоративные работы: Скорпион вдохновляет на глубокие изменения, поэтому обновите садовые композиции, например, создайте клумбы с осенними цветами (астры, хризантемы) или декоративные элементы из природных материалов.