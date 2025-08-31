31 августа: какой праздник

На Руси этот день был посвящен братьям-мученикам Фролу и Лавру, которых почитали как покровителей лошадей. Считалось большим грехом использовать лошадей для любой работы. Животных всячески чествовали: чистили, купали, украшали гривы лентами и вели в церковь для окропления святой водой, что, по поверьям, защищало их от болезней. Хозяйки пекли особое печенье с изображением конского копыта. Этот день также знаменовал окончание сева озимых хлебов, что было поводом для праздничных гуляний.