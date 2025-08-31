Ричмонд
31 августа: какой праздник

31 августа — это воскресенье, 243-й день года до конца года осталось 122 дня.

Праздники 31 августа.

День шахтера — профессиональный праздник работников горной промышленности в России. День ветеринарного работника — профессиональный праздник российских ветеринаров. Всемирный день борьбы с провалами в памяти — день распространения информации о профилактике заболевания. День блога — призван познакомить аудиторию с новыми блогами и их авторами.

Православные праздники 31 августа 2025.

Праздник в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (поминовение чуда от иконы Божией Матери «Всецарица»).День памяти мучеников Флора и Лавра — почитание братьев-христиан, считающихся покровителями домашнего скота, особенно лошадей.

Народные традиции на 31 августа: Фрол и Лавр, Лошадиный праздник.

На Руси этот день был посвящен братьям-мученикам Фролу и Лавру, которых почитали как покровителей лошадей. Считалось большим грехом использовать лошадей для любой работы. Животных всячески чествовали: чистили, купали, украшали гривы лентами и вели в церковь для окропления святой водой, что, по поверьям, защищало их от болезней. Хозяйки пекли особое печенье с изображением конского копыта. Этот день также знаменовал окончание сева озимых хлебов, что было поводом для праздничных гуляний.

У кого именины 31 августа.

Мужчины: Георгий, Григорий, Денис (Дионисий), Евгений, Емельян, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил.

Женщины: Ульяна (Иулиания).

Кто из знаменитостей родился 31 августа.

1949 — Ричард Гир, американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус».

1951 — Алексей Учитель, советский и российский кинорежиссёр, народный артист РФ.

1971 — Крис Такер, американский комедийный актёр.

1973 — Кирилл Нагиев, российский актёр театра и кино.

12 г. — Калигула (Гай Юлий Цезарь Германик), римский император.

Исторические события 31 августа.

1798 — В Санкт-Петербурге основано Высшее военно-морское инженерное училище (ныне Военно-морской политехнический институт).

1914 — Санкт-Петербург переименован в Петроград.

1935 — Стаханов установил свой знаменитый рекорд по добыче угля, положив начало стахановскому движению.

1955 — В США представлен первый в мире прототип автомобиля на солнечных батареях.

1966 — В Нью-Йорке состоялся первый в истории шахматный турнир между компьютерами.

1993 — В подмосковном Жуковском открылся первый Международный авиационно-космический салон (МАКС).

1995 — В Кливленде (США) открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла.

1997 — В автокатастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская Диана.

31 августа 2025 года — какая Луна?

31 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии первой четверти, приближаясь к полнолунию. Луна пребывает в созвездии Скорпиона, создавая интенсивную, страстную и трансформирующую атмосферу. Растущая Луна способствует активным начинаниям, укреплению энергии и реализации планов, а Скорпион усиливает решимость, интуицию и стремление к глубоким изменениям. Этот день вдохновляет на смелые шаги, внутреннюю рефлексию и духовное обновление. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.