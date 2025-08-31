Народный календарь. Почему нельзя протирать лампы от пыли 3 сентября

3 сентября православные чтут апостола от семидесяти Фаддея, а также мученицу Вассу Алонскую и ее детей: Агапия, Писта и Фиогния. В народном календаре эту дату прозвали Фаддей Проповедник.
На Руси считалось, что в этот день незамужние девушки должны сидеть дома, так как мимо их жилища может пройти красивый юноша, который возьмет их в жены.
Также в эту дату нельзя вытирать лампы от пыли, так как это приведет к наступлению плохого периода в жизни, который принесет одни беды и разочарования. Крестьяне 3 сентября убирали лен. При этом они просили Вассу Алонскую сохранить урожай.
Приметы погоды:
Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.
Северный ветер — похолодает, южный — потеплеет, восточный — солнечно будет, западный — дождь пойдет.
Много желудей уродилось — Рождество будет снежным.
Куры линяют — зима будет теплой.
Мыши зерно воруют — зима будет холодной и снежной.
Именины отмечают: Фаддей, Марфа, Рафаил, Александр, Корнилий, Павел, Игнатий.