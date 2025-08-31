Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя протирать лампы от пыли 3 сентября

3 сентября православные чтут апостола от семидесяти Фаддея, а также мученицу Вассу Алонскую и ее детей: Агапия, Писта и Фиогния. В народном календаре эту дату прозвали Фаддей Проповедник.

3 сентября православные чтут апостола от семидесяти Фаддея, а также мученицу Вассу Алонскую и ее детей: Агапия, Писта и Фиогния. В народном календаре эту дату прозвали Фаддей Проповедник.

На Руси считалось, что в этот день незамужние девушки должны сидеть дома, так как мимо их жилища может пройти красивый юноша, который возьмет их в жены.

Также в эту дату нельзя вытирать лампы от пыли, так как это приведет к наступлению плохого периода в жизни, который принесет одни беды и разочарования. Крестьяне 3 сентября убирали лен. При этом они просили Вассу Алонскую сохранить урожай.

Приметы погоды:

Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.

Северный ветер — похолодает, южный — потеплеет, восточный — солнечно будет, западный — дождь пойдет.

Много желудей уродилось — Рождество будет снежным.

Куры линяют — зима будет теплой.

Мыши зерно воруют — зима будет холодной и снежной.

Именины отмечают: Фаддей, Марфа, Рафаил, Александр, Корнилий, Павел, Игнатий.