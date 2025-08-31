Профессиональный праздник Дедов Морозов и День шепота травы: что отмечают в России и мире 31 августа

Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечают все те, кто когда-либо в новогоднюю ночь работал на такой «должности». Прототип этого персонажа появился на Руси еще в дохристианские времена. Тогда он был не добрым волшебником, а злым духом, который мог заморозить непослушных детей. Со временем образ Деда Мороза стал меняться в лучшую сторону, к тому же он обзавелся внучкой-помощницей — Снегурочкой.