Профессиональный праздник Дедов Морозов и День шепота травы: что отмечают в России и мире 31 августа

31 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Профессиональный праздник Дедов Морозов, День шепота травы и День еды на свежем воздухе.

Профессиональный праздник Дедов Морозов.

Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечают все те, кто когда-либо в новогоднюю ночь работал на такой «должности». Прототип этого персонажа появился на Руси еще в дохристианские времена. Тогда он был не добрым волшебником, а злым духом, который мог заморозить непослушных детей. Со временем образ Деда Мороза стал меняться в лучшую сторону, к тому же он обзавелся внучкой-помощницей — Снегурочкой.

День шепота травы.

День шепота травы отмечается в последний день лета, ведь это практически последний момент, когда можно полежать на траве и послушать ее «шепот». Если лечь на землю и внимательно прислушаться к шелесту травинок из-за ветра, то можно услышать то, что в какой-то степени напоминает шептание.

День еды на свежем воздухе.

Еще один праздник, символизирующий окончание лета, — День еды на свежем воздухе. 31 августа принято собирать друзей и родных и отправляться вместе на природу, устраивать пикники или жарить шашлык. А если нет желания или возможности поехать за город, то можно пообедать или поужинать на летней террасе в кафе, пока есть такая возможность.