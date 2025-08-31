Православный календарь на сентябрь 2025 года: даты праздников и постных дней

На первый осенний месяц в православном календаре приходится немало важных дат. Это праздники, дни памяти и постные дни. Какие события отмечают верующие в сентябре — в материале «Вечерней Москвы».
Великие праздники.
Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября).
В этот день верующие вспоминают события, описанные в Евангелие от Марка и Матфея. Праздник посвящен самому почитаемому святому после Богородицы — Иоанну Крестителю или Иоанну Предтече.
Он родился в семье пророка Захарии и праведной Елизаветы. Святой предсказал рождение Иисуса Христа и посвятил свою жизнь проповеди грядущего пришествия, а также крестил людей, за что и получил имя Креститель.
При жизни пророк также обличал грехи человеческие и призывал к покаянию. Ирод Антипа, наместник римского императора в Палестине, посадил Иоанна в темницу за то, что тот обличил его грех: Ирод отнял у своего брата супругу Иродиаду и женился на ней. Однажды во время празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады Саломея выступила перед гостями с танцем. Ее танец так пленил Ирода, что тот пообещал ей дать все, что она попросит. Ее мать, ненавидевшая Иоанна Предтечу, посоветовала Саломее попросить голову пророка. Поэтому Ирод казнил святого.
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).
О рождении Пресвятой Богородицы рассказано в Протоевангелии Иакова. Ее родители, Иоаким и Анна, были благочестивой супружеской парой и тяжело переживали свою бездетность. В те времена это считалось наказанием за грехи. Однажды в ответ на их молитвы им явился ангел и возвестил о скором рождении у них ребенка, о котором будет говорить весь мир. Анна, несмотря на почтенный возраст, родила Марию, которая в будущем стала матерью Иисуса Христа.
Рождество Пресвятой Богородицы празднуется шесть дней:
20 сентября — предпразднество: читаются молитвы и звучат песнопения, посвященные грядущему торжеству;21 сентября — сам праздник;22−24 сентября — попразднество: во время богослужений вспоминается прошедший праздник;25 сентября — отдание праздника: завершающий день попразднства, когда служба наиболее приближена к праздничной.
Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
В этот день верующие вспоминают два события:
в 326 году во время похода на Святую Землю римский император Константин и его мать царица Елена нашли на горе Голгофе Животворящий Крест, на котором распяли Мессию;в 628 году в Иерусалим вернули Животворящий Крест, который находился в персидском плену 14 лет.
Оба раза Крест поднимали, то есть «воздвигали», предъявляя его народу. Отсюда и пошло название праздника.
Воздвижение отмечают девять дней:
26 сентября — предпразднество;27 сентября — сам праздник;28 сентября — 3 октября — попразднество;4 октября — отдание.
Церковный календарь по дням на сентябрь.
1 сентября. День памяти святого Андрея Стратилата и 2593-х мучеников. Чествование «Донской» иконы Богородицы.2 сентября. День памяти пророка Самуила.3 сентября. День памяти Апостола от семидесяти Фаддея Едесского, а также Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта.4 сентября. День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих, а также преподобного Исаакия Оптинского.5 сентября. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также День памяти мученика Луппа Солунского.6 сентября. День памяти священномученика Евтихия и День перенесения мощей святителя Петра Московского.7 сентября. Собор Московских святых, День перенесения мощей апостола Варфоломея и День памяти апостола от семидесяти Тита, епископа Критского.8 сентября. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.9 сентября. День памяти преподобного Пимена Великого.10 сентября. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, День памяти преподобномучеников Казанских и День обретения мощей преподобного Иова Почаевского, игумена.11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи.12 сентября. День перенесения мощей благоверного новгородского князя Александра Невского и обретения мощей его четвертого сына, благоверного князя Даниила Московского.13 сентября. Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.14 сентября. Начало индикта и День памяти преподобного Симеона Столпника и его матери, Марфы Каппадокийской.15 сентября. День памяти Цареградского патриарха, святителя Иоанна Постника, а также преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.16 сентября. День памяти преподобного Феоктиста Палестинского и ростовского чудотворца, блаженного Иоанна Власатого.17 сентября. Собор Воронежских святых, обретение мощей Белгородского епископа, святителя Иоасафа и День памяти пророка Моисея Боговидца.18 сентября. День памяти преподобномученика Афанасия Брестского и родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарии и праведной Елизаветы.19 сентября. День памяти мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, а также чуда Архистратига Михаила.20 сентября. День памяти Новгородского архиепископа святителя Иоанна и преподобного Макария Оптинского.21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы и День памяти ее Почаевской иконы.22 сентября. День памяти Иоакима и Анны и Волоцкого игумена, преподобного Иосифа, а также обретения и перенесения мощей Черниговского архиепископа, святителя Феодосия.23 сентября. День памяти преподобного Павла Послушливого и Собор Липецких святых.24 сентября. День памяти преподобных Феодоры Александрийской Младшей и Силуана Афонского, а также перенесения мощей преподобных Валаамских чудотворцев Сергия и Германа.25 сентября. День перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и памяти преподобного Серпуховского чудотворца Афанасия Высоцкого.26 сентября. День памяти священномученика епископа Корнилия Сотника и освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.27 сентября. Воздвижение Креста Господня и Преставление Константинопольского архиепископа, святителя Иоанна Златоуста.28 сентября. День памяти великомученика Никиты Готфского.29 сентября. День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной, а также святителя Киприана, митрополита Киевского и Московского, всея России чудотворца.30 сентября. День мучениц Веры, Надежды и Любови, а также их матери Софии.
Дни поста в сентябре.
Православные в сентябре держат пост каждую среду и пятницу, как и на протяжении года. Кроме этих дней, в этом месяце постные дни это:
11 сентября (в Усекновение главы Иоанна Предтечи);27 сентября (в Воздвижение Креста Господня).
Также 11 сентября отмечается одна из родительских суббот — День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечества на поле брани убиенных. Что такое родительские субботы и как их правильно отмечать — в материале «Вечерней Москвы».