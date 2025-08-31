Православный календарь на сентябрь 2025 года: даты праздников и постных дней

1 сентября. День памяти святого Андрея Стратилата и 2593-х мучеников. Чествование «Донской» иконы Богородицы.2 сентября. День памяти пророка Самуила.3 сентября. День памяти Апостола от семидесяти Фаддея Едесского, а также Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта.4 сентября. День памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих, а также преподобного Исаакия Оптинского.5 сентября. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также День памяти мученика Луппа Солунского.6 сентября. День памяти священномученика Евтихия и День перенесения мощей святителя Петра Московского.7 сентября. Собор Московских святых, День перенесения мощей апостола Варфоломея и День памяти апостола от семидесяти Тита, епископа Критского.8 сентября. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.9 сентября. День памяти преподобного Пимена Великого.10 сентября. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, День памяти преподобномучеников Казанских и День обретения мощей преподобного Иова Почаевского, игумена.11 сентября. Усекновение главы Иоанна Предтечи.12 сентября. День перенесения мощей благоверного новгородского князя Александра Невского и обретения мощей его четвертого сына, благоверного князя Даниила Московского.13 сентября. Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.14 сентября. Начало индикта и День памяти преподобного Симеона Столпника и его матери, Марфы Каппадокийской.15 сентября. День памяти Цареградского патриарха, святителя Иоанна Постника, а также преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.16 сентября. День памяти преподобного Феоктиста Палестинского и ростовского чудотворца, блаженного Иоанна Власатого.17 сентября. Собор Воронежских святых, обретение мощей Белгородского епископа, святителя Иоасафа и День памяти пророка Моисея Боговидца.18 сентября. День памяти преподобномученика Афанасия Брестского и родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарии и праведной Елизаветы.19 сентября. День памяти мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, а также чуда Архистратига Михаила.20 сентября. День памяти Новгородского архиепископа святителя Иоанна и преподобного Макария Оптинского.21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы и День памяти ее Почаевской иконы.22 сентября. День памяти Иоакима и Анны и Волоцкого игумена, преподобного Иосифа, а также обретения и перенесения мощей Черниговского архиепископа, святителя Феодосия.23 сентября. День памяти преподобного Павла Послушливого и Собор Липецких святых.24 сентября. День памяти преподобных Феодоры Александрийской Младшей и Силуана Афонского, а также перенесения мощей преподобных Валаамских чудотворцев Сергия и Германа.25 сентября. День перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и памяти преподобного Серпуховского чудотворца Афанасия Высоцкого.26 сентября. День памяти священномученика епископа Корнилия Сотника и освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.27 сентября. Воздвижение Креста Господня и Преставление Константинопольского архиепископа, святителя Иоанна Златоуста.28 сентября. День памяти великомученика Никиты Готфского.29 сентября. День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной, а также святителя Киприана, митрополита Киевского и Московского, всея России чудотворца.30 сентября. День мучениц Веры, Надежды и Любови, а также их матери Софии.