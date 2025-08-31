Календарь на 31 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Братья Флор и Лавр жили во II веке в римской провинции Иллирии и были камнетесами. Однажды сын местного жреца неосторожно приблизился к стройке, и кусок камня сильно повредил ему глаз. Флор и Лавр заверили разгневанного отца, что юноша вылечится — они привели молодого человека к себе, и после разговора с братьями юноша уверовал в Христа. Флор и Лавр помолились за него, и от страшной раны не осталось и следа. Вслед за сыном новую веру принял и жрец. Когда стройка закончилась, Флор и Лавр вместе с другими христианами сокрушили всех идолов и поставили в храме крест. Узнав об этом, глава провинции приговорил к сожжению бывшего жреца, его сына и еще 300 верующих. Мучеников Флора и Лавра бросили в пустой колодец и засыпали землей.