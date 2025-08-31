Герасимов: Россия продолжит спецоперацию

Стратегическая инициатива полностью сохраняется за российской армией, в то время как ВСУ вынуждены «латать бреши» на фронте, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
По его словам, Генеральный штаб уточняет боевые задачи на осенний период, а специальная военная операция будет продолжена в наступательной фазе.
Как сообщило Министерство обороны РФ, Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и определил задачи для группировок войск на перспективу.
Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено путем ведения наступательных действий, уточняются задачи группировкам войск на различных направлениях на осенний период.
Начальник Генштаба акцентировал, что в настоящее время стратегическая инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам. По его словам, анализ состояния украинских войск свидетельствует, что в весенне-летний период противник сосредоточил все усилия на сдерживании нашего наступления, неся при этом значительные потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного участка на другой для латания дыр, — так охарактеризовал Герасимов ситуацию на линии фронта.
В июле российские войска взяли под контроль стратегически важный Часов Яр, за который боевые действия велись с лета 2024 года. Министр обороны Белоусов в августе сообщил о росте темпов продвижения с 300−400 кв. км в месяц в начале года до 600−700 кв. км в летний период.
Одновременно весной, после полного освобождения территории Курской области, российские подразделения развернули наступательные действия в Сумской области, где к лету удалось установить контроль над рядом населенных пунктов и создать буферные зоны.
На стратегически важном покровском направлении под контроль российских войск перешли ключевые населенные пункты в районе Покровска (Красноармейска): Селидово, Новогродовка, Украинск, Луначарское.
Согласно данным The New York Times, российская армия достигла максимального продвижения с начала 2025 года в июне. В июле российские войска начали наступление в Днепропетровской области.
На этом фоне возобновился мирный процесс. В феврале 2025 года, сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, Россия и США провели в Эр-Рияде первые за три года полноформатные переговоры. К этому времени российские войска завершали освобождение Курской области. Параллельно с российско-американскими консультациями возобновились прямые переговоры между Россией и Украиной. С мая по июль в Стамбуле состоялись три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля, однако сторонам удалось достичь соглашения только по гуманитарным вопросам. Переговорный процесс был продолжен в августе встречей Путина и Трампа на Аляске.
