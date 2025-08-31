Ричмонд
Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Путин пожелал шахтерам и горнякам здоровья, благополучия и новых успехов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.

День шахтера отмечается в России в воскресенье.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование», — сказал Путин в своем видеообращении.

Президент отметил, что данный праздник широко отмечают в эти дни во всех регионах России, где добывается уголь, чествуют тех, кто посвятил себя напряженному, крайне сложному и трудному шахтерскому делу.

«Вы, дорогие друзья, обладаете сильным, прямым характером, на вас всегда можно положиться, а ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение», — сказал глава государства.

Он еще раз поздравил всех, кто трудится в регионах расположения угольных бассейнов: от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России.

«Желаю всем шахтерам, горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов», — добавил Путин.