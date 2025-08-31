Кровь и слезы: какие кинопремьеры ждут нас в сентябре

В 2023 году истек срок действия авторских прав на книги Алана Милна о Винни Пухе и его друзьях. Милый плюшевый медвежонок стал общественным достоянием… и тут же отправился на поругание любителям кровавых драм, зомби-хоррора и других, уже наказуемых, извращений. Первой ласточкой стал британский мастер низкобюджетного трэша Рис Фрейк-Уотерфилд, выпустивший в январе 2024 года слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед», где одичавшие Винни и Пятачок охотились на туристов с бензопилами. Теперь его стопами отправился еще один любитель ужастиков и небольших бюджетов — лондонский итальянец Андреа Катинелла, известный слэшером о Микки Маусе — монстре «Резня на мышиной лодке», пародирующей в багровых тонах первый мультфильм об умной мыши «Пароходик Вилли». В новом «Пятачке» потоков крови тоже в избытке — равно как и прочих штампов жанра, включая беспрерывный визг девушек, неуклюже бегающих на шпильках по ночному лесу, погоню на авто между деревьями и тесаки различной формы, которые кабан Полтинник умело применяет по назначению. Любителям жанра будет интересно.