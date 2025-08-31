Кровь и слезы: какие кинопремьеры ждут нас в сентябре

В сентябре на киноэкраны выходят сразу два фильма молодых начинающих российских режиссеров — «Три свадьбы и один побег» Кирилла Логинова и «Семейное счастье» Стаси Толстой, предлагающей современное прочтение одноименного романа Льва Толстого, которому режиссер приходится свойственницей. Зато среди зарубежных картин есть новое произведение живого классика: Люк Бессон представляет свою киноверсию «Дракулы». О самых заметных кинопремьерах сентября рассказывают «Известия».
«Пятачок. Кровь и желуди»4 сентября.
Кейт с друзьями уезжает в загородный кемпинг, чтобы весело отпраздновать свой 21-й день рождения. Но веселье заканчивается, когда одного из гостей обнаруживают зверски убитым. Убийцей оказывается Пятачок — жуткое существо, гибрид человека и свиньи с цепями на шее и тесаком в лапах. Чтобы спастись и спасти оставшихся в живых друзей, Кейт придется разобраться с жуткими секретами прошлого своей семьи и посмотреть в глаза собственным тайным страхам.
В 2023 году истек срок действия авторских прав на книги Алана Милна о Винни Пухе и его друзьях. Милый плюшевый медвежонок стал общественным достоянием… и тут же отправился на поругание любителям кровавых драм, зомби-хоррора и других, уже наказуемых, извращений. Первой ласточкой стал британский мастер низкобюджетного трэша Рис Фрейк-Уотерфилд, выпустивший в январе 2024 года слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед», где одичавшие Винни и Пятачок охотились на туристов с бензопилами. Теперь его стопами отправился еще один любитель ужастиков и небольших бюджетов — лондонский итальянец Андреа Катинелла, известный слэшером о Микки Маусе — монстре «Резня на мышиной лодке», пародирующей в багровых тонах первый мультфильм об умной мыши «Пароходик Вилли». В новом «Пятачке» потоков крови тоже в избытке — равно как и прочих штампов жанра, включая беспрерывный визг девушек, неуклюже бегающих на шпильках по ночному лесу, погоню на авто между деревьями и тесаки различной формы, которые кабан Полтинник умело применяет по назначению. Любителям жанра будет интересно.
«Дракула»11 сентября.
XV век. Принц Влад II, граф Дракула, больше всего на свете любит свою жену, принцессу Елизавету, и Бога. Во имя Господа он отправляется на войну, но, вернувшись, узнает, что во время его отсутствия Елизавета погибла. Убитый горем, Дракула отрекается от Церкви и, узнав, что его любимая может возродиться, соглашается стать бессмертным. Четыреста лет спустя, в Париже XIX века, он знакомится с девушкой по имени Мина и понимает, что вновь встретил свою любимую. Теперь он ни за что не согласится расстаться с ней.
Сюжет романа «Дракула» ирландца Брема Стокера уже не одно десятилетие остается неодолимо притягательным для режиссеров-классиков — от Тода Браунинга, снявшего классического «Дракулу» 1931 года с Белой Лугоши в главной роли до Френсиса Форда Копполы, порадовавшего любителей готических ужасов красивейшим «Дракулой Брема Стокера» в 1992-м. От последнего в своем «Дракуле» Люк Бессон, очевидно, тщательно пытается отстроиться, в первую очередь сюжетно, опустив историю несчастного риелтора Джонатана Харкера и легендарного борца с нечистью Абрахама Ван Хельсинга. Зато с визуальной точки зрения Бессон, несомненно, находится в более выигрышной позиции: за три десятка лет возможности кинематографа здорово изменились, и кровавые битвы, мрачные замки и чарующий Париж, умело скрывающий свои темные тайны, в новом «Дракуле» безупречны. Удастся ли Бессону повторить успех Копполы, получившего три «Оскара», узнаем со временем, но так или иначе, красиво нам сделают. И жутко — тоже.
«Три свадьбы и один побег»11 сентября.
Непоседливая озорница Амра живет в маленьком селе Хуап в Абхазии. Скоро она окончит школу и уже выбрала, куда пойдет учиться после выпускного — конечно, на актрису! Но ее мать, энергичная властная Нуца, и слышать не хочет о таком недостойном занятии для младшей дочери. Амра обманом подает документы, рассказав Нуце, что поступает на медицинский, но обман раскрывается, и рассерженная Нуца заявляет дочери, что займется ее судьбой после того, как выдаст ее старших сестер замуж. Теперь, чтобы отправиться по дороге к своей мечте, Амре нужно помочь сестрам поскорее создать семьи либо бежать из дома. Но каждая из сестер уже сделала свой выбор, и это отнюдь не облегчает Амре задачу.
«Три свадьбы и один побег» — второй игровой фильм молодого режиссера и клипмейкера Кирилла Логинова: первой стала 19-минутная короткометражка «9 сантиметров». Кинодебют получился впечатляющим: не вызывающий вопросов профессионализм режиссера сочетается со свежестью восприятия, искренним и теплым отношением к своим героям. В результате картинка на экране дышит, а персонажи получились живыми, настоящими и узнаваемыми — от бунтарки Амры, чем-то напоминающей непосредственную парижанку Амели, до энергичной громогласной Нуцы, типичного персонажа российского коммунального быта. Абхазский колорит не выпячивается, свободно существуя на периферии картины и добавляя ей жизни и достоверности. Лукавые улыбки и шумные ссоры, сильные женщины и добродушные подвыпившие мужички, и над всеми ними — синее-синее небо. Романтика бытия как она есть.
«Семейное счастье»11 сентября.
Оставшись сиротой в 17 лет, Маша влюбляется в своего 37-летнего опекуна, друга покойного отца Сергея Михайловича. Как оказалось, он тоже испытывает к Маше чувства. Они женятся и переезжают в имение Сергея Михайловича, где Маша очень скоро начинает скучать: муж периодически уезжает, оставляя ее на попечение свекрови с непростым характером. Маша чувствует себя одинокой, в семье начинается разлад — и в итоге пара решает пожить в Петербурге, где у Маши будет больше возможностей для развлечений. Оказавшись среди светского общества, Маша понимает, что ничего не знает о своем муже. А внимание многочисленных поклонников на светских раутах ставит под угрозу будущее их семьи. Маше и ее супругу предстоит серьезная борьба за отношения…
Одноименный роман Льва Толстого экранизировала жена толстовского прапраправнука Анастасия Венкова, в замужестве взявшая фамилию супруга. Иван Толстой, тоже режиссер, утверждает, что еще не готов работать с наследием предка, но супруга его оказалась смелее. Повести, где анализируются проблемы отношений взрослого мужчины и юной попрыгуньи, Толстая придала новое звучание: проблема разницы в возрасте режиссерке с современным взглядом на мир вовсе не показалась актуальной. Новаторский подход напрочь сместил акценты: усталый домосед Сергей Михайлович в исполнении профессионального экранного ловеласа Евгения Цыганова получился эдаким манерным Гумбертом, а история, сочиненная Львом Толстым, неуловимо обогатилась стилистикой Залмана Кинга со всеми ее многозначительными взглядами, порочными изгибами тел и хрустом французской простыни. Кажется, классикам было бы спокойнее, если бы Анастасия Венкова вышла замуж за потомка Набокова.
«Спарта-2. Гоплиты»11 сентября.
Прошло шесть лет после победы бойца Николая Кудряшова на турнире «Спарта». Теперь ему выпал шанс возглавить собственную команду и вывести ее на арену престижного и жестокого международного первенства TTC. Для выхода на новый уровень ему нужны сильнейшие бойцы — и деньги. Чтобы исполнить мечту, Николай соглашается переступить через себя — и приглашает в состав команды своих давних врагов, Андрея Филатова и Виктора Смоляра, которым когда-то сломал карьеру. Теперь бывшим недругам придется работать вместе, но хватит ли стремления к общей победе для того, чтобы забыть былую вражду?
Фото: ARGO FILM.
Фильм про боевку — безотказный способ убедить главу семейства в том, что поход в кинотеатр может быть не семейной обязанностью, а по-настоящему развлекательным мероприятием. Бои, из которых картина состоит более чем наполовину, поставлены бодро, своих в них опознать легко: противники нашей команды мечты — сплошь либо чернокожие атлеты, либо, по традиции, начатой еще Дольфом Лундгреном в «Рокки-4», — истинные арийцы, белокурые бестии.
В роли Николая Кудряшова — основатель Федерации боев без правил Санкт-Петербурга Николай Кудряшов, так что натуралистичность драк гарантирована. Фраза одного из героев: «Не хотелось бы команду подвести — мы же страну представляем!» — несомненно, наполнит зал чувством сдержанной гордости и желанием продлить на следующий год абонемент в спортклуб. Полезное кино, надо брать.
«Альтер»18 сентября.
После ядерной войны 1962 года человечество разделилось на высшую расу и маргиналов: теперь генетически модифицированные люди правят миром, а остальное человечество ютится в грязных нищих кварталах мегаполисов, где опасность поджидает на каждом шагу. Леон — гениальный изобретатель, прикованный к инвалидному креслу — вместе со своей подругой Хлоей пытается противостоять коррупции и угнетению человечества со стороны правящих классов. Поможет им в этом изобретенный Леоном экзоскелет, превращающий ученого-калеку в боевую машину.
Бюджет антиутопии в стиле киберпанк не особо впечатляет — $15 млн долларов против $26 млн, затраченных на съемки классического «Джонни Мнемоника», уже тогда, в 1995-м, считавшегося фильмом низкобюджетным. Но, похоже, создатели выжали из имеющихся средств всё, что возможно: боевые сцены выглядят бодро, атмосфера в нужную меру мрачная, сюжет хорошо проработан и наполнен многочисленными отсылками к классике обоих жанров — от «Джонни Мнемоника» и «Эквилибриума» до «Матрицы». Возможно, увлеченность создателей окупится во всех смыслах. Не иначе, для экономии значительную часть картины снимали в Астане — так что как минимум в Казахстане фильму обеспечены отличные сборы.