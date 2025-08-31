На перекрестке темпоральностей: метаморфозы российского обувного дискурса

Сакральным смыслом наделены, по мнению Тереховой, и красные туфли героини фильма Алексея Балабанова «Груз 200», появление которых исследовательница называет самым мощным появлением пары туфель на советском/постсоветском киноэкране. «Лодочки вместили в себя базовую межкультурную семантику красных туфель — опасность, своеволие, притягательность, восходящую в западном культурном контексте к зловещей сказке Ганса Христиана Андерсена “Красные башмачки”; специфическую семантику советского, акцентирующую исключительную ценность туфель, а также ключевой “нерв” фильма — всепроникающий страх и насилие». С бытовой точки зрения эти туфли 2000-х годов в фильме, действие которого происходит в 1984-м, являются анахронизмом, на который сознательно пошли режиссер и художник по костюмам Надежда Васильева. По авторской задумке, фразу «Дяденька, я туфли забыла — мамины!» может понять только человек, который жил в то время и который знал, что такое туфли для советской женщины.