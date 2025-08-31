Ранее сообщалось, что в заключительном матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги футбольная команда «Балтика» одержала победу над «Сочи» со счётом 2:0. Успех в матче обеспечили точные удары Брайана Хиля, реализовавшего пенальти, и Ильи Петрова. Эта победа позволила «Балтике» продлить беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и занять четвёртое место в турнирной таблице. При этом команда набрала 12 очков. «Сочи» остаётся единственным клубом РПЛ, не одержавшим ни одной победы в текущем сезоне.