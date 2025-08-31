Путин рассказал об уважении к труду шахтеров в России: что он отметил

В России 31 августа отмечается День шахтера. Президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов с профессиональным праздником. Полный текст опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер рассказал об уважении к труду шахтеров в стране. Он подчеркнул, что работа специалистов угольной отрасли «крайне сложная и трудная». Глава государства добавил, что труженики всегда работают на совесть.
«От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и посёлков, рост уровня и качества жизни людей», — отметил Владимир Путин.
Глава государства также поздравил с Днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер сделал особый акцент на их «товарищеских отношениях».