Путин рассказал об уважении к труду шахтеров в России: что он отметил

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.

Источник: Комсомольская правда

В России 31 августа отмечается День шахтера. Президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов с профессиональным праздником. Полный текст опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер рассказал об уважении к труду шахтеров в стране. Он подчеркнул, что работа специалистов угольной отрасли «крайне сложная и трудная». Глава государства добавил, что труженики всегда работают на совесть.

«От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и посёлков, рост уровня и качества жизни людей», — отметил Владимир Путин.

Глава государства также поздравил с Днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер сделал особый акцент на их «товарищеских отношениях».

