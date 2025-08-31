в Екатеринбурге прошел прощальный матч Павла Дацюка

В Екатеринбурге на «УГМК-Арене» состоялся прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка.
Вместе с 47-летним хоккеистом, получившим прозвище «Волшебник», на лёд вышли легенды отечественного и мирового хоккея: Александр Овечкин, Сергей Фёдоров, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие известные спортсмены. Тренерский штаб возглавили Олег Знарок, Владимир Крикунов и Александр Якушев.
Перед началом игры Дацюку было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области. Матч подарил зрителям множество ярких моментов и завершился победой команды Дацюка со счётом 13:8.
Ранее эксперты NHL Network составили рейтинг лучших игроков лиги за последние 25 лет, дебютировавших после 1 января 2000 года. В этот список вошли четверо россиян: нападающие Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Павел Дацюк, родившийся в 1978 году в Свердловске, является членом «Тройного золотого клуба» — хоккеистов, выигравших Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. В составе СКА он также завоевал Кубок Гагарина, став единственным игроком в истории, кому покорились все четыре этих трофея. Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В его честь на территории стадиона «Юность» названа «Дацюк-арена». Хоккеист также имеет звание почётного гражданина Екатеринбурга (2018 год) и окончил Институт физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ в 2016 году. Последние матчи в карьере провёл за екатеринбургский «Автомобилист».
