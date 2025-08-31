в Екатеринбурге прошел прощальный матч Павла Дацюка

Павел Дацюк, родившийся в 1978 году в Свердловске, является членом «Тройного золотого клуба» — хоккеистов, выигравших Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. В составе СКА он также завоевал Кубок Гагарина, став единственным игроком в истории, кому покорились все четыре этих трофея. Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В его честь на территории стадиона «Юность» названа «Дацюк-арена». Хоккеист также имеет звание почётного гражданина Екатеринбурга (2018 год) и окончил Институт физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ в 2016 году. Последние матчи в карьере провёл за екатеринбургский «Автомобилист».