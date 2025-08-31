Сварщики по 500 тыс. в шоколаде: Топ-20 самых денежных профессий 2025 года

Сварщики обогнали айтишников. В начале 2025 года многие СМИ сообщили, что зарплаты сварщиков высокой квалификации превысили доходы разработчиков. Дефицит кадров на стройках и крупных промышленных объектах делает эту профессию одной из самых высокооплачиваемых в России. Учителя в Москве вышли в топ. Столичные педагоги зарабатывают 200−300 тысяч рублей в месяц благодаря надбавкам и стимулирующим выплатам. Это прецедент: ещё несколько лет назад профессия учителя не ассоциировалась с высокими зарплатами. Программа «Земский учитель». В регионах сельские школы получают специалистов благодаря выплатам до 2 млн ₽. Для педагогов это возможность заработать больше, чем во многих офисных профессиях. Врачи и медики. Государство индексирует зарплаты врачей по нацпроекту «Здравоохранение». Хирурги, анестезиологи и онкологи по-прежнему входят в число самых высокооплачиваемых профессий в России. ИТ-рынок. Зарплаты айтишников остаются высокими, но конкуренция усиливается: многие компании сокращают расходы, поэтому самые большие доходы получают узкие специалисты — разработчики искусственного интеллекта, архитекторы систем, кибербезопасность. Таким образом, в 2025 году список самых высокооплачиваемых профессий в России пополнился представителями рабочих и социальных сфер, что говорит о серьёзных переменах в экономике.