Климатолог предупредил об аномальной осени в Новосибирске

Осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями.
Осенний сезон 2025 года в Новосибирске может стать самым нестабильным за почти 100 лет. Об этом рассказал Сиб.фм климатолог Алексей Непомнящих.
По его прогнозу, осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями. Причину он видит в нарушении устойчивости атмосферных потоков — арктический воздух будет часто проникать на юг, а тёплые массы — уходить далеко на север.
Особую тревогу вызывают так называемые «барические пилы» — резкие скачки давления, опасные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сильные ветры могут повредить ЛЭП, повалить деревья и сорвать транспортное движение.
К этому добавится высокая солнечная активность: магнитные бури могут нарушить работу связи, навигации и даже энергосистем.
— Такой осени мы не видели почти столетие. Готовиться нужно уже сейчас, — заявил эксперт.
Ранее стало известно, что жители Новосибирской области могут увидеть первый снег раньше обычного — в третьей декаде сентября 2025 года.