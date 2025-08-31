Климатолог предупредил об аномальной осени в Новосибирске

По его прогнозу, осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями. Причину он видит в нарушении устойчивости атмосферных потоков — арктический воздух будет часто проникать на юг, а тёплые массы — уходить далеко на север.