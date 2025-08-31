Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климатолог предупредил об аномальной осени в Новосибирске

Осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями.

Осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями.

Осенний сезон 2025 года в Новосибирске может стать самым нестабильным за почти 100 лет. Об этом рассказал Сиб.фм климатолог Алексей Непомнящих.

По его прогнозу, осень будет насыщена резкими перепадами температур, сильными штормами, мощными ливнями и частыми магнитными бурями. Причину он видит в нарушении устойчивости атмосферных потоков — арктический воздух будет часто проникать на юг, а тёплые массы — уходить далеко на север.

Особую тревогу вызывают так называемые «барические пилы» — резкие скачки давления, опасные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сильные ветры могут повредить ЛЭП, повалить деревья и сорвать транспортное движение.

К этому добавится высокая солнечная активность: магнитные бури могут нарушить работу связи, навигации и даже энергосистем.

— Такой осени мы не видели почти столетие. Готовиться нужно уже сейчас, — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что жители Новосибирской области могут увидеть первый снег раньше обычного — в третьей декаде сентября 2025 года.