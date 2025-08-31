Наговицина подписала важный документ перед восхождением

Девушка оставила расписку перед восхождением.
Альпинистка Наталья Наговицина, которая погибла при восхождении на пик Победы в Киргизии, перед отправкой в экспедицию подписала обязательство о снятии ответственности с туристической фирмы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Копия соответствующего документа оказалась в распоряжении СМИ.
«В расписке говорится, что в случае увечий по собственной вине Наговицина принимает на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность. Такой документ она подписала перед отправкой в горы», — пишут «Известия», опубликовав фотографию расписки.
Как ранее заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин, альпинистка Наговицина не могла быть спасена с пика Победы в Кыргызстане после полученной травмы. Эвакуация пострадавших с этого маршрута ранее никогда не завершалась успехом.
Спортсменка сломала ногу на Пике Победы 12 августа 2025 года, после чего оказалась заблокированной на высоте из-за плохой погоды и невозможности эвакуации. Наговицина находилась на вершине 11 дней без еды и погибла, пытаясь завершить программу «Снежный барс».