Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наговицина подписала важный документ перед восхождением

Альпинистка Наталья Наговицина, которая погибла при восхождении на пик Победы в Киргизии, перед отправкой в экспедицию подписала обязательство о снятии ответственности с туристической фирмы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Копия соответствующего документа оказалась в распоряжении СМИ.

Девушка оставила расписку перед восхождением.

Альпинистка Наталья Наговицина, которая погибла при восхождении на пик Победы в Киргизии, перед отправкой в экспедицию подписала обязательство о снятии ответственности с туристической фирмы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Копия соответствующего документа оказалась в распоряжении СМИ.

«В расписке говорится, что в случае увечий по собственной вине Наговицина принимает на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность. Такой документ она подписала перед отправкой в горы», — пишут «Известия», опубликовав фотографию расписки.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак выжить в горах с травмой.

Как ранее заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин, альпинистка Наговицина не могла быть спасена с пика Победы в Кыргызстане после полученной травмы. Эвакуация пострадавших с этого маршрута ранее никогда не завершалась успехом.

Спортсменка сломала ногу на Пике Победы 12 августа 2025 года, после чего оказалась заблокированной на высоте из-за плохой погоды и невозможности эвакуации. Наговицина находилась на вершине 11 дней без еды и погибла, пытаясь завершить программу «Снежный барс».