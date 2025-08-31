Путин поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником. В своём обращении глава государства отметил, что День шахтёра широко отмечается во всех регионах страны, где добывается уголь. Он подчеркнул, что успех угольной отрасли способствует укреплению топливно-энергетического потенциала России, а также экономическому и социальному благополучию городов и посёлков.