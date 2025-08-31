Ричмонд
Путин поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником. В своём обращении глава государства отметил, что День шахтёра широко отмечается во всех регионах страны, где добывается уголь. Он подчеркнул, что успех угольной отрасли способствует укреплению топливно-энергетического потенциала России, а также экономическому и социальному благополучию городов и посёлков.

Источник: Life.ru

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что шахтёры Донбасса, работающие в сложнейших условиях, являют собой пример стойкости и надёжности. Президент выразил уверенность в дальнейшем развитии угольной отрасли при поддержке государства и бизнеса. Глава государства отдельно поблагодарил горняков Кузбасса, где добывается более половины российского угля.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения, отметив его вклад в развитие российско-белорусских отношений. В обращении подчёркнут вклад Лукашенко в развитие дружеских связей и многопланового взаимодействия между Россией и Беларусью, а также совместные усилия по защите общих интересов на международной арене. Путин выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению двустороннего партнёрства.

