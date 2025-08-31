Ричмонд
Путин напомнил о подвиге стахановцев

Путин: рекорду по добыче угля за одну смену исполняется 90 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли напомнил о подвиге бригады Алексея Стаханова, отметив, что легендарному рекорду по добыче угля за одну смену в этом году исполняется 90 лет.

Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что шахтёры «всегда работают на совесть».

«В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтёры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтёрским праздником», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что праздник официально был утвержден через 12 лет после знаменитого подвига, но «вся страна уже отмечала его в последнее воскресенье августа».

«Мы продолжаем эту славную традицию. И это прекрасный повод сказать сегодня в адрес шахтёров самые тёплые слова», — добавил президент.