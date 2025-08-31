Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантии на сезонную обувь

«Роспотребнадзор разъясняет потребителям порядок исчисления гарантийных сроков на обувь сезонного назначения: по закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной в его период — с момента покупки. В качестве примера для Москвы уточнены даты начала сезонных периодов: зимний — с 1 ноября, весенний — с 1 марта, летний — с 1 мая, осенний — с 1 сентября. Это означает, что если обувь была куплена заблаговременно к сезону, гарантийный срок отсчитывается с наступления сезона, соответствующего назначению товара, с учётом климатических условий региона», — говорится в сообщении.