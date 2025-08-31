Путин раскрыл планы обновления в сфере транспорта

Ранее президент Путин подчеркивал, что развитие транспортной и социальной инфраструктуры является ключевым направлением государственной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни граждан. В рамках видеоконференции по открытию новых объектов в регионах он отмечал важность строительства и модернизации дорог, железнодорожных путей и других инфраструктурных проектов, а также вклад строителей в восстановление территорий.