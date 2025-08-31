Макаревич в ярости от пустых залов, а Noize MС пашет как лошадь — как беглые звёзды сломались на чужбине

В итоге устроители пошли на отчаянный шаг: заказали несколько бесплатных автобусов, которые массово свозили желающих потусоваться из других стран. Зрителей привезли из Германии, Австрии, Польши, Словакии, Сербии и Италии. Всем пообещали бесплатную еду и напитки, а также программу для детей. Но и таким образом солдаут не получился — как видно на кадрах видео, танцпол не был заполнен даже до половины. А сама аудитория откровенно скучала на площадке, даже не пыталась подтанцовывать и подпевать.