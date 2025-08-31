Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

«В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли. Это второй за сутки выброс солнечного вещества в межпланетное пространство, произошедший на фоне быстрого роста солнечной активности последних дней. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, расположенных в настоящее время в одном угловом секторе справа от Солнца», — говорится в сообщении.