Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

«В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли», — говорится в сообщении.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одновременно с сильной вспышкой на Солнце в сторону Земли было выброшено облако плазмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«В расположенном в центре Солнца комплексе крупных активных областей только что зарегистрирован выброс плазмы в направлении Земли. Это второй за сутки выброс солнечного вещества в межпланетное пространство, произошедший на фоне быстрого роста солнечной активности последних дней. Ранее облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, расположенных в настоящее время в одном угловом секторе справа от Солнца», — говорится в сообщении.

Опасная область Солнца развернулась к Земле.

Отмечается, что синхронно с выбросом была зарегистрирована вспышка уровня M2.76.

«Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам энергии, накопленным, по оценкам, в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки», — уточняется в сообщении. -0-