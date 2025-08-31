Андрей Рублёв пробился в ⅛ финала US Open

В женском парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в третий круг, обыграв американский дуэт Риз Брантмайер/Аланис Хэмилтон со счётом 6:3, 6:1. Однако другая российская спортсменка, Александра Панова, выступающая в паре с китаянкой Ханьюй Го, завершила выступление, уступив во втором круге китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.