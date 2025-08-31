Андрей Рублёв пробился в ⅛ финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-ю позицию в мировом рейтинге, пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего раунда он одержал победу над представителем Гонконга Коулманом Воном (173-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Матч продолжительностью 3 часа 10 минут стал испытанием на прочность: Рублёв совершил 15 подач навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник отметился 25 эйсами, 4 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 6 возможных.
В следующем раунде Рублёву предстоит встретиться с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
В женском парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в третий круг, обыграв американский дуэт Риз Брантмайер/Аланис Хэмилтон со счётом 6:3, 6:1. Однако другая российская спортсменка, Александра Панова, выступающая в паре с китаянкой Ханьюй Го, завершила выступление, уступив во втором круге китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.
