Осужденный за взятки экс-губернатор раскаялся в содеянном

По данным судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный к 15 годам лишения свободы, полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступлений, связанных со взяточничеством.
В настоящее время отбывает наказание в одной из исправительных колоний на территории Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года вынес первый приговор по делу о коррупции, приговорив экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима с штрафом в размере 500 миллионов рублей и лишением государственных наград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела были переданы в суд, и спустя два года по совокупности преступлений Хорошавин был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы с сохранением штрафа в 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что голый мужчина в полотенце разнес клинику жены известного футболиста.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.