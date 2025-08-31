Осужденный на 15 лет экс-глава Сахалина попал на баснословный штраф: сколько и как придется платить

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин попал в колонию за взяточничество. Ему, кроме того, придется выплатить 500-миллионный штраф. Как отмечается, бывший губернатор погасил 12 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документы по делу.
Александр Хорошавин также раскаялся в содеянном. Он признал вину и уже получил должность старшего дневального отряда, сказано в материалах.
«По приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает, путем перечисления 12 000 000 рублей в счет погашения штрафа. Написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа. По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 000 рублей в счет выплаты штрафа», — говорится в материалах по делу.
Александр Хорошавин также попросил отправить его на СВО. Он отбывает наказание в Хабаровском крае.