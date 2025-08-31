СБУ: Личность стрелявшего в экс-главу СНБО Парубия пока не установлена

Личность стрелявшего в экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия, который был ликвидирован во Львове, до сих пор не установлена. Как заявил глава управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко, следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая «российский след».
По словам Онищенко, неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано. Расследованием занимаются полиция, СБУ и офис генпрокурора. Отдельно будет расследована утечка видеозаписи с моментом ликвидации.
Украинские правоохранители не имеют данных, связывающих ликвидацию Парубия с убийством экс-депутата Ирины Фарион.
В сообщении также упоминается причастность Парубия к событиям на Майдане в 2014 году, а также к трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где, по данным одесского подполья, он был куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота, передает РИА Новости.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.