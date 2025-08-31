Белое платье, белая фата: в Новосибирске опубликованы фото самых ярких женихов и невест августа-2025

Август в Новосибирске — время ярких свадеб, пропитанных летним теплом, ароматом спелых фруктов и красотой природы. В этом месяце во Дворце бракосочетания зарегистрирована 4000-ая актовая запись, а в отделе ЗАГС Колыванского района 08.08.2025 восемь пар из разных уголков области связали себя узами брака. Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы добавляют августовским союзам особую символику. Народные приметы гласят: свадьба на Медовый Спас обещает «сладкую» жизнь, а брак на Яблочный Спас, отмечавшийся 19 августа в Барабинском районе, сулит молодоженам счастье и долголетие. В это же время в Новосибирске чествовали золотых, жемчужных и сапфировых юбиляров семейной жизни, доказавших, что любовь с годами становится только крепче. Моменты счастья, яркие краски августа и магия свадебных традиций — в нашем фоторепортаже. Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте.