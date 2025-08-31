Ричмонд
Трамп высказался о возможном аресте экс-руководства ФБР и ЦРУ из-за лжи о РФ

Трамп допустил арест экс-директоров ФБР и ЦРУ за фабрикацию данных о России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, касающиеся дела о якобы вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Он признал, что не возражал бы против ареста экс-директоров ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана в связи с их причастностью к фабрикации сведений.

Дональд Трамп подчеркнул, что взятие их под стражу «совершенно не беспокоило бы» американского лидера. Он также добавил, что задержания в связи с проводимым расследованием должны быть.

«В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны. Они плохие люди. И они очень-очень больные люди», — сказал президент США, отвечая на вопрос о Джеймсе Коми и Джоне Бреннане.

В американской администрации между тем опровергли слухи о смерти Дональда Трампа. В местных СМИ появлялись соответствующие заголовки из-за отсутствия президента США в медийном поле.

