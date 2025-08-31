Роспотребнадзор объяснил, как действует гарантийный срок при покупке сезонной обуви

Роспотребнадзор напомнил о правилах гарантии на сезонную обувь.
Гарантийный срок на сезонную обувь, купленную заранее, начинает действовать не с момента ее приобретения, а с наступлением соответствующего сезона. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«По закону гарантия начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а для приобретенной в его период — с момента покупки. В качестве примера для Москвы уточнены даты начала сезонных периодов: зимний — с 1 ноября, весенний — с 1 марта, летний — с 1 мая, осенний — с 1 сентября. Это означает, что если обувь была куплена заблаговременно к сезону, гарантийный срок отсчитывается с наступления сезона, соответствующего назначению товара, с учетом климатических условий региона», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что в течение гарантийного срока ремонт или обмен осуществляются бесплатно. Даже после его истечения потребитель может предъявить претензию в течение двух лет, если докажет, что дефект возник до покупки. Продавец обязан провести экспертизу за свой счет в спорных случаях, а отказать в возврате могут при явном износе, следах самостоятельного ремонта или неправильной эксплуатации товара. Отсутствие коробки не является основанием для отказа в возврате.
Ранее URA.RU рассказывало, как защищать обувь от реагентов, грязи и соли с помощью водоотталкивающих пропиток. Средства ухода нужно подбирать по материалу: для замши подойдут специальные спреи, восстанавливающие цвет. Рекомендуется очищать обувь сразу после улицы, хранить ее в сухом месте и заранее обрабатывать влагозащитными средствами. При покупке зимней пары важно обратить внимание на прочность и толщину подошвы, герметичность и устойчивость к низким температурам.