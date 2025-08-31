Роспотребнадзор объяснил, как действует гарантийный срок при покупке сезонной обуви

В Роспотребнадзоре добавили, что в течение гарантийного срока ремонт или обмен осуществляются бесплатно. Даже после его истечения потребитель может предъявить претензию в течение двух лет, если докажет, что дефект возник до покупки. Продавец обязан провести экспертизу за свой счет в спорных случаях, а отказать в возврате могут при явном износе, следах самостоятельного ремонта или неправильной эксплуатации товара. Отсутствие коробки не является основанием для отказа в возврате.