Путин хочет обновить транспортную инфраструктуру и логистику угольной отрасли

Российские власти продолжат работу над обновлением транспортной инфраструктуры и логистики в угольной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по поводу Дня шахтёра. Поздравление президента с этим профессиональным праздником опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.
«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — сказал российский лидер, отметив, что это позволит обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.
Также Путин рассказал об уважении к труду шахтеров в стране и подчеркнул, что труженики всегда работают на совесть.
Напомним, в последнее воскресенье августа в России празднуют День шахтера. В этот день устраивают массовые гуляния и поздравляют работников горной промышленности. Подробнее об истории и традициях этого праздника читайте здесь на KP.RU.