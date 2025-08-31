Путин хочет обновить транспортную инфраструктуру и логистику угольной отрасли

«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — сказал российский лидер, отметив, что это позволит обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.