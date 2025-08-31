Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин хочет обновить транспортную инфраструктуру и логистику угольной отрасли

Путин: Власти РФ продолжат наращивать возможности Транссиба и БАМа.

Источник: Комсомольская правда

Российские власти продолжат работу над обновлением транспортной инфраструктуры и логистики в угольной отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по поводу Дня шахтёра. Поздравление президента с этим профессиональным праздником опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.

«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — сказал российский лидер, отметив, что это позволит обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие отрасли.

Также Путин рассказал об уважении к труду шахтеров в стране и подчеркнул, что труженики всегда работают на совесть.

Напомним, в последнее воскресенье августа в России празднуют День шахтера. В этот день устраивают массовые гуляния и поздравляют работников горной промышленности. Подробнее об истории и традициях этого праздника читайте здесь на KP.RU.