Турист скончался после аттракциона «Холодное сердце навсегда» в Диснейленде

В Гонконгском Диснейленде 53-летний филиппинский турист скончался после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда». Инцидент произошел 29 августа.
Во время поездки мужчина, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание, а затем впал в кому. Его оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Предварительное расследование не выявило каких-либо проблем с безопасностью аттракциона, передает South China Morning Post (SCMP).
У 14-летнего подростка, предварительно, оторвался тромб во время игры в футбол в парке у стадиона «Динамо» в Москве. По данным журналистов, трагедия произошла 9 июля.
5 июля стало известно, что российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров скончался во время заплыва на дистанции в одну милю в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в столичном районе Крылатское. Несмотря на попытки реанимировать пловца, медикам не удалось спасти его.
В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент.