Турист скончался после аттракциона «Холодное сердце навсегда» в Диснейленде

Во время поездки мужчина, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание, а затем впал в кому. Его оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Предварительное расследование не выявило каких-либо проблем с безопасностью аттракциона, передает South China Morning Post (SCMP).