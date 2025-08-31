Ричмонд
Герасимов: ДНР освобождена на 79%, ЛНР — на 99,7%

С марта в рамках специальной военной операции российские силы взяли под контроль более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов.

С марта в ходе СВО подразделения ВС России установили контроль над более чем 3,5 тысячами квадратных километров территории и 149 населёнными пунктами. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в настоящее время российские силы освободили почти всю территорию Луганской Народной Республики — 99,7%, осталось взять под контроль менее 60 кв. км. Также освобождено 79% территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, войска почти полностью блокировали город Купянск в Харьковской области и освободили около половины его территории.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. За село с бойцами ВСУ сражались подразделения группировки войск «Восток». В результате наступательных действий этих подразделений Камышеваха была полностью освобождена.

Согласно данным The New York Times, российская армия достигла максимального продвижения с начала 2025 года в июне. В июле российские войска начали наступление в Днепропетровской области.

На этом фоне возобновился мирный процесс. В феврале 2025 года, сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, Россия и США провели в Эр-Рияде первые за три года полноформатные переговоры. К этому времени российские войска завершали освобождение Курской области. Параллельно с российско-американскими консультациями возобновились прямые переговоры между Россией и Украиной. С мая по июль в Стамбуле состоялись три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля, однако сторонам удалось достичь соглашения только по гуманитарным вопросам. Переговорный процесс был продолжен в августе встречей Путина и Трампа на Аляске.

Читайте материал по теме: Герасимов: Россия продолжит спецоперацию.

