Герасимов: ДНР освобождена на 79%, ЛНР — на 99,7%

На этом фоне возобновился мирный процесс. В феврале 2025 года, сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, Россия и США провели в Эр-Рияде первые за три года полноформатные переговоры. К этому времени российские войска завершали освобождение Курской области. Параллельно с российско-американскими консультациями возобновились прямые переговоры между Россией и Украиной. С мая по июль в Стамбуле состоялись три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля, однако сторонам удалось достичь соглашения только по гуманитарным вопросам. Переговорный процесс был продолжен в августе встречей Путина и Трампа на Аляске.