Экс-губернатор Сахалина Хорошавин раскаялся во взяточничестве

Вместе с тем администрация колонии зафиксировала у Хорошавина восемь нарушений установленного порядка, среди которых — нарушение формы одежды и хранение запрещенных предметов. За проступки ему объявлялись выговоры, один раз бывший губернатор был помещен в штрафной изолятор на 15 суток и почти год находился на строгих условиях содержания. В документах подчеркивается, что положительная динамика в поведении осужденного отсутствует.