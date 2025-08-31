Экс-губернатор Сахалина Хорошавин раскаялся во взяточничестве

Экс-губернатор раскаялся, при этом признан в колонии злостным нарушителем.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 15 годам колонии по делу о взяточничестве, признал вину, раскаялся в содеянном и выплатил часть назначенного штрафа. Экс-глава региона перечислил 12 миллионов рублей из назначенных судом 500 миллионов. Кроме того, Хорошавин ежемесячно погашает долг по 10 тысяч рублей. Соответствующая информация содержится в материалах суда.
«Хорошавин раскаялся в содеянном, признал вину, имеет три поощрения, трудоустроен на должность старшего дневального отряда. К работе относится добросовестно, принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии, не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности», — цитирует документы дела ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкс-губернатору Сахалинской области не стали смягчать приговор.
Вместе с тем администрация колонии зафиксировала у Хорошавина восемь нарушений установленного порядка, среди которых — нарушение формы одежды и хранение запрещенных предметов. За проступки ему объявлялись выговоры, один раз бывший губернатор был помещен в штрафной изолятор на 15 суток и почти год находился на строгих условиях содержания. В документах подчеркивается, что положительная динамика в поведении осужденного отсутствует.
Как сообщало URA.RU ранее, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, подал заявление с просьбой направить его на специальную военную операцию (СВО). Решение по его обращению пока не принято.