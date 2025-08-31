С 1 сентября в Новосибирске вводят новые штрафы и запреты для водителей

Главное новшество — резкий рост штрафа за непропуск спецтранспорта.
С 1 сентября вступают в силу серьёзные изменения в ПДД и ГИБДД. О них рассказали в Сиб.фм.
Главное новшество — резкий рост штрафа за непропуск спецтранспорта: от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на полгода — год. Наказывать будут даже за пропуск машин без спецокраски, но с включёнными сиреной и мигалками.
Расширили список медицинских противопоказаний к вождению: теперь туда включили аутизм, синдром Аспергера, расстройства цветового зрения и половой идентификации. Решение будет приниматься врачом индивидуально.
Проверка на алкоголь станет строже: между двумя тестами на алкотестере теперь должно пройти 25 минут. Если водитель не может сдать мочу, его направят на анализ крови.
Также вырастут госпошлины: права обойдутся в 4 тысячи рублей, номера — 3 тысячи, свидетельство о регистрации — 1,5 тысячи.
