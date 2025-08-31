Экс-губернатор, осужденный за коррупцию, обучается профессии бетонщика

Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года вынес первый приговор по делу о коррупции, приговорив экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима с штрафом в размере 500 миллионов рублей и лишением государственных наград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела были переданы в суд, и спустя два года по совокупности преступлений Хорошавин был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы с сохранением штрафа в 500 миллионов рублей.