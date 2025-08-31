Путин поздравил работников угольной отрасли с Днём шахтера

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера, который в этом году отмечается в воскресенье.
Он выразил признательность всем, кто трудится на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, а также тем, кто готовит кадры для отрасли и занимается производством горного оборудования.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник широко отмечается во всех угледобывающих регионах страны, где чествуют людей, посвятивших себя тяжелому и ответственному труду в шахтерском деле.
Путин отметил стойкость, надежность и приверженность профессиональному братству, которые, по его словам, передаются от поколения к поколению и формируют особую гордость за профессию шахтера.
Президент также пожелал здоровья, благополучия и успехов всем горнякам, работающим в угольных бассейнах по всей России — от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и южных регионов страны.
