Чёрная пятница для ЗОЖников: Life.ru узнал, какие полезные продукты дешевеют по-настоящему

Специалист советует изучать ассортимент магазина не в поисках сиюминутных удовольствий, а с фокусом на продукты с гибкой ценовой политикой. По её словам, во время действия скидок стоит обратить внимание на специализированное спортивное питание — протеиновые порошки и батончики, которые могут стать основой для завтраков-смузи и полезных перекусов. Также хорошим решением будет по выгодной цене купить органические продукты длительного хранения, такие как киноа, чечевица, нут, орехи и семена.
«Эти суперфуды — настоящие локомотивы питания, богатые белком, клетчаткой и витаминами. Из них можно готовить всё — от сытных супов-пюре и хумуса до полезной выпечки. Лайфхак: покупайте их в больших упаковках или на развес и помните, что орехи и семена отлично хранятся в морозилке, не теряя своих свойств», — отметила собеседница Life.ru.
Также Самойлова советует присмотреться к замороженным ягодам и овощам — шпинату, брокколи, цветной капусте, чернике и малине. При заморозке они сохраняют до 90% витаминов, и осенняя распродажа — идеальный момент, чтобы запастись на зиму антиоксидантами для смузи и овощных рагу.
Эксперт подчёркивает, что при покупке продуктов целесообразно руководствоваться принципом «обратного проектирования меню». Она рекомендует составить несколько вариантов рационов, которые можно было бы подстроить под актуальные акционные предложения. К примеру, если ценник на киноа не соответствует ожиданиям, его можно заменить булгуром, на который действует скидка.
Современные инструменты экономии станут вашим главным союзником, если использовать их вместе. Речь идёт о том, чтобы последовательно сложить акционную цену, кешбэк, бонусы по карте лояльности магазина и специальные скидки на большие упаковки или покупку нескольких товаров сразу. Не стоить недооценивать потенциал групповых закупок с единомышленниками — объединение с друзьями для оптового заказа той же миндальной муки или натуральной арахисовой пасты поможет открыть доступ к специальным условиям.
Арина Самойлова.
Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб».
Специалист отмечает, что необходимо всегда сохранять осознанность. Действительно выгодные покупки — те, которые реально выписываются в рацион покупателя, а не имеют заманчивый процент скидки. Также не стоит забывать о проверке состава и происхождения продукта. Важно учитывать и временные затраты: в некоторых случаях доставка готовых блюд со скидкой может оказаться выгоднее самостоятельных закупок. Чёрная пятница может стать хорошим стартом для грамотного вложения в здоровье, если человек будет планировать рацион и действовать стратегически.
Составление меню на неделю с простыми и быстрыми рецептами также позволит избежать спонтанных покупок. Заранее закупив необходимые продукты, можно избежать соблазна заказать дорогую еду на дом. Подробнее о том, как быстро и бюджетно собрать ужин, читайте в материале Life.ru.