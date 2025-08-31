Чёрная пятница для ЗОЖников: Life.ru узнал, какие полезные продукты дешевеют по-настоящему

Специалист отмечает, что необходимо всегда сохранять осознанность. Действительно выгодные покупки — те, которые реально выписываются в рацион покупателя, а не имеют заманчивый процент скидки. Также не стоит забывать о проверке состава и происхождения продукта. Важно учитывать и временные затраты: в некоторых случаях доставка готовых блюд со скидкой может оказаться выгоднее самостоятельных закупок. Чёрная пятница может стать хорошим стартом для грамотного вложения в здоровье, если человек будет планировать рацион и действовать стратегически.