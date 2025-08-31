Петербург не будет вводить жесткие ограничения на продажу алкоголя

По его словам, депутатский корпус единодушно пришел к выводу, что такие подходы неприемлемы для Петербурга, где сложилась особая инфраструктура, связанная с отдыхом, общественным питанием и жилыми кварталами. В отличие от Вологодской области, где с марта действует ограничение на продажу алкоголя лишь с 12:00 до 14:00, Петербург делает ставку на развитие ресторанного формата и усиление контроля над «наливайками» — заведениями, торгующими алкоголем под видом кафе. С 1 сентября бары и кафе площадью менее 50 квадратных метров не смогут продавать алкоголь без внесения в специальный реестр.