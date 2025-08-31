Петербург не будет вводить жесткие ограничения на продажу алкоголя

Санкт-Петербург не будет вводить новые жесткие ограничения на продажу алкоголя, аналогичные тем, что действуют, например, в Вологодской области. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок, отметив, что «сухие» сценарии не подходят для мегаполиса.
По его словам, депутатский корпус единодушно пришел к выводу, что такие подходы неприемлемы для Петербурга, где сложилась особая инфраструктура, связанная с отдыхом, общественным питанием и жилыми кварталами. В отличие от Вологодской области, где с марта действует ограничение на продажу алкоголя лишь с 12:00 до 14:00, Петербург делает ставку на развитие ресторанного формата и усиление контроля над «наливайками» — заведениями, торгующими алкоголем под видом кафе. С 1 сентября бары и кафе площадью менее 50 квадратных метров не смогут продавать алкоголь без внесения в специальный реестр.
Тем временем в Ленинградской области 1 сентября, в День знаний, будет действовать полный запрет на продажу алкоголя. Со 2 сентября там вступают в силу новые правила: магазины смогут торговать спиртным с 11:00 до 22:00, а заведения в жилых домах — до 23:00 (с возможностью продления до 02:00 при особых условиях). Таким образом, Ленобласть синхронизируется с Петербургом по времени начала продажи, но сохраняет свои акценты, включая полный запрет в праздничные дни, передает РБК.
Ограничения на продажу алкоголя готовят также и в некоторых других регионах РФ. С 1 сентября в Подмосковье запретят продажу спиртных напитков во дворах жилых домов. Ранее об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.