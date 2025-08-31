«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в чемпионате России

После этой игры «Ростов» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице и не побеждает в трёх последних матчах. «Ахмат» с 8 очками поднялся на девятое место и не проигрывает в четырёх последних матчах РПЛ с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.