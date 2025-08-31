«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в чемпионате России

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1.
Голы были забиты в концовке первого тайма и во второй половине встречи. На 45+4 минуте Георгий Мелкадзе открыл счёт, реализовав передачу вратаря Гиорги Шелии. На 73-й минуте Виктор Мелехин сравнял счёт, забив свой дебютный гол в РПЛ. На второй компенсированной минуте ко второму тайму полузащитник «Ахмата» Мануэль Келиано получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Голевая передача Шелии стала третьей в его карьере в лиге, что позволило ему сравняться по этому показателю с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым, являющимся лидером по голевым передачам среди вратарей чемпионата России с 2009 года.
После этой игры «Ростов» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице и не побеждает в трёх последних матчах. «Ахмат» с 8 очками поднялся на девятое место и не проигрывает в четырёх последних матчах РПЛ с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.
В следующем туре «Ростов» 14 сентября примет ЦСКА, который не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года. «Ахмат» 13 сентября сыграет дома против московского «Локомотива», который не потерпел ни одного поражения в новом сезоне.
