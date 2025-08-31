На Солнце зафиксировали выброс плазмы и вспышку уровня M2.76

Облако образовалось в центральной активной зоне звезды, где сосредоточены крупные группы солнечных пятен. Это уже второй выброс за сутки: ранее облако средних размеров было выброшено к Меркурию и Венере, расположенным в одном угловом секторе справа от Солнца. В тот же момент произошла вспышка уровня M2.76, ставшая самой сильной с 26 августа.