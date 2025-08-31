На Земле ожидаются сильные магнитные бури

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщали о выбросе Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Выброс был вторым за сутки. До этого облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца.
«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад… Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу — ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
По данным учёных, «основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы», которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
«Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера», — отмечается в сообщении.