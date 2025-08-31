На Земле ожидаются сильные магнитные бури

Ранее ученые сообщали о выбросе Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Выброс был вторым за сутки. До этого облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца.